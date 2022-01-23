Тунис выбил Нигерию из Кубка Африки
Фото: инстаграм сборной Туниса/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Туниса с минимальным счетом обыграла команду Нигерии и пробилась в четвертьфинал.
Единственный гол в начале второго тайма забил Юссеф Мсакни.
Нигерия – Тунис - 0:1 (0:0)
Гол: Мсакни, 47 - 0:1
Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Умар, 75), Саймон, Ихеаначо (Ивоби, 59), Авонийи (Олайинка, 60).
Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Ифа, Тальби, Хаддади, Схири, Лаидуни, Слиман, Хазри, Жебали, Рафья (Слити, 69), Мсакни, Жазири.
Удаление: Ивоби (66).
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|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
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|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
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|Танзания
|3
|0
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|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
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|3
|0
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|1
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|Тунис
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|М
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