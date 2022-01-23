Тунис выбил Нигерию из Кубка Африки

Фото: инстаграм сборной Туниса/Автор неизвестен

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Туниса с минимальным счетом обыграла команду Нигерии и пробилась в четвертьфинал.

Единственный гол в начале второго тайма забил Юссеф Мсакни.

Нигерия – Тунис - 0:1 (0:0)

Гол: Мсакни, 47 - 0:1

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо, Чуквуэзе (Умар, 75), Саймон, Ихеаначо (Ивоби, 59), Авонийи (Олайинка, 60).

Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Ифа, Тальби, Хаддади, Схири, Лаидуни, Слиман, Хазри, Жебали, Рафья (Слити, 69), Мсакни, Жазири.

Удаление: Ивоби (66).

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