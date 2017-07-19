Тур по США пропустят сразу четыре игрока "Барселоны"

Тур по Соединенным Штатам Америки пропустят сразу четыре игрока каталонской "Барселоны", информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, из-за травм принять участие в предсезонной подготовке "сине-гранатовых" не смогут Рафинья и Жерар Деулофеу. Марк-Андре тер Штеген и Андре Гомеш же пропустят заокеанский тур из-за своего участия в Кубке Конфедераций - к команде они присоединятся уже 30-31 июля.

Напомним, Хави оценил выбор "Барселоны" в польщу Вальверде. | soccernews.ru