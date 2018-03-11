Тур в столицу: "Сельта" в Мадриде попробует дать бой "Атлетико"
"Атлетико" – "Сельта"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)
Начало матча: 18:15
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)
Среди воскресных матчей 28 тура испанской Ла Лиги выделяется поединок на "Ванда Метрополитано", где мадридский "Атлетико" примет виговскую "Сельту". Команда Диего Симеоне пока еще продолжает борьбу за чемпионство с каталонской "Барселоной", хотя по потерянным очкам "матрасники" отстают от "сине-гранатовых" на 8 пунктов. Отнюдь не рядовые игры предстоят и галисийцам. Команда из Виго претендует на место в зоне УЕФА. До шестой "Жироны" всего-то пять баллов.
Итак, мадридский клуб хоть и имеет теоретические шансы на "золото" в Примере, но тем не менее по-прежнему может считаться участником борьбы за чемпионство. Хотя актуальнее на данный момент становится другой вопрос: смогут ли "матрасники" удержать вторую позицию в турнирной таблице, которая также дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент команда Диего Симеоне опережает мадридский "Реал" на четыре, а "Валенсию" на пять пунктов. Однако у "Атлетико" есть игра в запасе, поэтому "индейцы" могут иметь по итогам тура больший отрыв от преследователей.
Мадридский гранд проводит достаточно успешную серию домашних игр. На своем поле "Атлетико" не проигрывает с апреля прошлого года или 15 матчей подряд, выиграв 11 из них. За эти 15 поединков "матрасники" пропустили только пять голов и ни разу больше одного за игру, десять раз оставляя собственные ворота в неприкосновенности. Шесть последних матчей у себя дома команда Диего Симеоне выиграла с общим счетом 14:0.
"Сельта" перед этим туром занимает девятое место, набрав 38 очков. В минувший понедельник она одержала волевую победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 2:1 с голом Пабло Эрнандеса на 89-й минуте игры. Это была только вторая победа галисийцев за шесть последних туров. Причем оба раза они выигрывали дома. А на выезде "Сельта" проиграла три предыдущих матча с общим счетом 1:6, хотя перед этим выиграла вдали от дома три матча кряду. В целом в этом сезоне на чужом поле клуб из Виго набрал 16 очков – всего на шесть меньше, чем дома.
В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Сельту" на ее поле со счетом 1:0. Это была четвертая подряд победа столичного клуба в противостоянии. А в рамках чемпионата Испании "матрасники" обыгрывал галисийцев в пятый раз подряд и в четырех случаях за эти пять встреч играли на ноль. Кстати, эти команды очень редко играют вничью. Например, из 16 последних их матчей друг с другом в Ла Лиге только один завершился с таким исходом при 11 победах мадридского клуба и четырех победах команды из Виго.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Сельты":
"Атлетико" обыгрывал "Сельту" в Примере в 5 матчах кряду
В Ла Лиге галисийцы не выигрывали у "матрасников" в Мадриде с 2007 года
"Атлетико" в родных стенах не пропускает в 6 матчах кряду
"Сельта" проиграла на выезде три матча подряд
Ориентировочные составы на игру:
"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Томас, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.
"Сельта": Бланко – Мальо, Ронкалья, С.Гомес, Хонни, Эрнандес, Лоботка, Радоя, Мор, Аспас, М.Гомес.
Прогноз на матч "Атлетико" – "Сельта":
"Атлетико", практически обеспечив себе попадание в четвертьфинал Лиги Европы, может вполне порадовать местную публику хорошим результатом в очередном туре чемпионата Испании. "Матрасники" достаточно мощно выглядят на своем поле. "Сельта" же вдали от дома в крайних встречах выглядела скромно. Сложно будет рассчитывать "небесным" на позитивный результат.
Букмекеры отдают "Атлетико" большое преимущество. Так средний коэффициент на победу "матрасников" составляет 1.40 баллов, на успех гостей – 8.70 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|72
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|64
|3
|Реал Мадрид
|28
|57
|4
|Валенсия
|28
|56
|5
|Севилья
|28
|45
|6
|Вильярреал
|28
|44
|7
|Жирона
|28
|43
|8
|Эйбар
|28
|39
|9
|Сельта Виго
|28
|38
|10
|Бетис
|27
|37
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Атлетик Бильбао
|28
|35
|13
|Эспаньол
|28
|35
|14
|Реал Сосьедад
|28
|33
|15
|Леганес
|28
|33
|16
|Алавес
|27
|31
|17
|Леванте
|28
|24
|18
|Лас Пальмас
|28
|20
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|28
|19
|20
|Малага
|28
|13