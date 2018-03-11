Тур в столицу: "Сельта" в Мадриде попробует дать бой "Атлетико"

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Тур в столицу: "Сельта" в Мадриде попробует дать бой "Атлетико"

"Атлетико" – "Сельта"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 18:15

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилия-Ла-Манча)

Среди воскресных матчей 28 тура испанской Ла Лиги выделяется поединок на "Ванда Метрополитано", где мадридский "Атлетико" примет виговскую "Сельту". Команда Диего Симеоне пока еще продолжает борьбу за чемпионство с каталонской "Барселоной", хотя по потерянным очкам "матрасники" отстают от "сине-гранатовых" на 8 пунктов. Отнюдь не рядовые игры предстоят и галисийцам. Команда из Виго претендует на место в зоне УЕФА. До шестой "Жироны" всего-то пять баллов.

Итак, мадридский клуб хоть и имеет теоретические шансы на "золото" в Примере, но тем не менее по-прежнему может считаться участником борьбы за чемпионство. Хотя актуальнее на данный момент становится другой вопрос: смогут ли "матрасники" удержать вторую позицию в турнирной таблице, которая также дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент команда Диего Симеоне опережает мадридский "Реал" на четыре, а "Валенсию" на пять пунктов. Однако у "Атлетико" есть игра в запасе, поэтому "индейцы" могут иметь по итогам тура больший отрыв от преследователей.

Мадридский гранд проводит достаточно успешную серию домашних игр. На своем поле "Атлетико" не проигрывает с апреля прошлого года или 15 матчей подряд, выиграв 11 из них. За эти 15 поединков "матрасники" пропустили только пять голов и ни разу больше одного за игру, десять раз оставляя собственные ворота в неприкосновенности. Шесть последних матчей у себя дома команда Диего Симеоне выиграла с общим счетом 14:0.

"Сельта" перед этим туром занимает девятое место, набрав 38 очков. В минувший понедельник она одержала волевую победу над "Лас-Пальмасом" со счетом 2:1 с голом Пабло Эрнандеса на 89-й минуте игры. Это была только вторая победа галисийцев за шесть последних туров. Причем оба раза они выигрывали дома. А на выезде "Сельта" проиграла три предыдущих матча с общим счетом 1:6, хотя перед этим выиграла вдали от дома три матча кряду. В целом в этом сезоне на чужом поле клуб из Виго набрал 16 очков – всего на шесть меньше, чем дома.

В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Сельту" на ее поле со счетом 1:0. Это была четвертая подряд победа столичного клуба в противостоянии. А в рамках чемпионата Испании "матрасники" обыгрывал галисийцев в пятый раз подряд и в четырех случаях за эти пять встреч играли на ноль. Кстати, эти команды очень редко играют вничью. Например, из 16 последних их матчей друг с другом в Ла Лиге только один завершился с таким исходом при 11 победах мадридского клуба и четырех победах команды из Виго.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Сельты":

"Атлетико" обыгрывал "Сельту" в Примере в 5 матчах кряду

В Ла Лиге галисийцы не выигрывали у "матрасников" в Мадриде с 2007 года

"Атлетико" в родных стенах не пропускает в 6 матчах кряду

"Сельта" проиграла на выезде три матча подряд

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетико": Облак – Врсалько, Годин, Хименес, Филипе Луис, Томас, Габи, Сауль, Коке, Гризманн, Диего Коста.

"Сельта": Бланко – Мальо, Ронкалья, С.Гомес, Хонни, Эрнандес, Лоботка, Радоя, Мор, Аспас, М.Гомес.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Сельта":

"Атлетико", практически обеспечив себе попадание в четвертьфинал Лиги Европы, может вполне порадовать местную публику хорошим результатом в очередном туре чемпионата Испании. "Матрасники" достаточно мощно выглядят на своем поле. "Сельта" же вдали от дома в крайних встречах выглядела скромно. Сложно будет рассчитывать "небесным" на позитивный результат.  

Букмекеры отдают "Атлетико" большое преимущество. Так средний коэффициент на победу "матрасников" составляет 1.40 баллов, на успех гостей – 8.70 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
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