Туран близок к уходу из "Барселоны"

В скором времени полузащитник Арда Туран перестанет быть игроком "Барселоны".

По информации Fotomac, 32-летний футболист продолжит карьеру в "Галатасарае", воспитанником которого он является.

Сообщается, что скандальный хавбек заключит со "львами" контракт до лета 2021 года.

С января 2018 года Туран выступал на правах аренды за "Истанбул", сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.

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