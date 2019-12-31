Туран близок к уходу из "Барселоны"
В скором времени полузащитник Арда Туран перестанет быть игроком "Барселоны".
По информации Fotomac, 32-летний футболист продолжит карьеру в "Галатасарае", воспитанником которого он является.
Сообщается, что скандальный хавбек заключит со "львами" контракт до лета 2021 года.
С января 2018 года Туран выступал на правах аренды за "Истанбул", сыграл 39 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 1 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10