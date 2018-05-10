Туран дисквалифицирован на 16 матчей чемпионата Турции

Бывший вингер каталонской "Барселоны" Арда Туран, ныне выступающий за "Истанбул Башакшехир", дисквалифицирован на 16 матчей чемпионата Турции.

Такое наказание 31-летний игрок понес за толчок бокового арбитра в одном из матчей Суперлиги. После этого Туран умудрился еще оскорбить и послать угрозу главному рефери:

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