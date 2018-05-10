Туран дисквалифицирован на 16 матчей чемпионата Турции
Бывший вингер каталонской "Барселоны" Арда Туран, ныне выступающий за "Истанбул Башакшехир", дисквалифицирован на 16 матчей чемпионата Турции.
Такое наказание 31-летний игрок понес за толчок бокового арбитра в одном из матчей Суперлиги. После этого Туран умудрился еще оскорбить и послать угрозу главному рефери:
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|Команда
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|Бешикташ
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|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|32
|48
|7
|Сивасспор
|32
|48
|8
|Кайсериспор
|32
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Малатия Беледийеспор
|32
|40
|11
|Бурсаспор
|32
|39
|12
|Антальяспор
|32
|38
|13
|Аланьяспор
|32
|36
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|36
|15
|Коньяспор
|32
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|32
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12