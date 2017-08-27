Туран и Дуглас отказываются уходить из "Барселоны"

"Барселоне" пока не удается избавиться от бразильского защитника Дугласа и турецкого полузащитника Арды Турана, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, оба футболиста не хотят покидать "Барселону", так как другие клубы не способны платить им такую же заплату, какую он сейчас получают в стане каталонцев.

Стоит отметить, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на обоих игроков.

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