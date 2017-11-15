Туран и Суарес восстановились после травм

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Туран и Суарес восстановились после травм

Два игрока "Барселоны" - полузащитник Арда Туран и форвард Луис Суарес - восстановились после травм, сообщает ESPN.

По сведениям издания, оба футболиста вернулись к тренировкам в общей группе "сине-гранатовых".

Таким образом, Туран и Суарес смогут принять участие в матче 12-го тура Примеры против "Леганеса", который состоится в субботу, 18 ноября.

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