Туран может остаться в "Барселоне"

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Туран может остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может остаться в каталонском клубе, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 30-летний футболист пока не определился со своим будущим и рассматривает разные варианты, в том числе продолжение выступлений за "сине-гранатовых".

Напомним, что к Турану проявляют интерес три клуба - "Эвертон", "Милан" и "Бешикташ". | http://soccernews.ru

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