Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона

Вингер каталонской "Барселоны" Арда Туран может остаться в своем клубе еще на полсезона, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" практически смирились с тем, что 30-летний футболист, который не входит в планы тренерского штаба команды, не покинет Испанию в текущее трансферное окно. Главным препятствием на пути ухода турка из "Барсы" стали его высокие финансовые запросы, удовлетворить которые не решился ни один из клубов.

В нынешнем сезоне Туран на поле в составе "Барселоны" не появлялся.

Напомним, Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону". | soccernews.ru