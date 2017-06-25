Туран может перейти в "Бешикташ"

"Бешикташ" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Арде Турану, сообщает Milliyet.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Самому хавбеку "орлы" предложили зарплату в размере 5,5 миллионов евро в год. Также турком интересуется "Арсенал".

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова продать 30-летнего Турана за 40 миллионов евро.

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