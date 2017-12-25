Туран может перейти в "Бешикташ"

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Туран может перейти в "Бешикташ"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может стать игроком "Бешикташа", сообщает Fanatik.

По информации источника, агент 30-летнего футболиста в ближайшие дни встретится с президентом турецкого клуба для обсуждения возможного перехода.

Напомним, что Тураном также интересуется его родной клуб "Галатасарай", однако "львы" в отличие от "Бешикташа" не выступают в Лиге Чемпионов, что может стать важным фактором для вингера. 

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