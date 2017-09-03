Туран может перейти в "Галатасарай"

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Туран может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" продолжает переговоры по трансферу полузащитника "Барселоны" Арды Турана, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, турецкое трансферное окно закрывается только 8 сентября, поэтому стамбульский клуб надеется успеть оформить его аренду.

Проблемой может стать высокая зарплата 30-летнего Турана, так как "Галатасарай" не хочет платить ее полностью.

Стоит отметить, что Туран включен в заявку "Барселоны" на этот сезон.

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