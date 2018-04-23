Туран может продолжить карьеру в Китае

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Туран может продолжить карьеру в Китае

"Барселона" летом намерена расстаться с хавбеком Арда Тураном.

Как сообщает Spor Mynet, каталонцы готовы продать игрока в один из китайских клубов. Ориентировочная стоимость сделки составляет 15 миллионов евро.

Напомним, что этот сезон Туран проводит в аренде в "Истанбул Башакшехир".

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