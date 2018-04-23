Туран может продолжить карьеру в Китае
"Барселона" летом намерена расстаться с хавбеком Арда Тураном.
Как сообщает Spor Mynet, каталонцы готовы продать игрока в один из китайских клубов. Ориентировочная стоимость сделки составляет 15 миллионов евро.
Напомним, что этот сезон Туран проводит в аренде в "Истанбул Башакшехир".
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|Хэбэй Чайна Форчун
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|7
|Чангша Гинде
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|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
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|Тянцзин Теда
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|36
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|Ляонинг Хонгюн
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|36
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|Чанчун Ятаи
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|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
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|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
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|Shijiazhuang Yongchang
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