Туран может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран попал в сферу интересов американского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 30-летнего турка претендует "Чикаго Файр", выступающий в МЛС. Отмечается, что стороны уже начали переговоры.

Напомним, что Туран не входит в тренерского штаба "Барселоны", в этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

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