Туран может продолжить карьеру в МЛС

Теги барселоначикаго файрарда туран

Туран может продолжить карьеру в МЛС

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран попал в сферу интересов американского клуба, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, на 30-летнего турка претендует "Чикаго Файр", выступающий в МЛС. Отмечается, что стороны уже начали переговоры.

Напомним, что Туран не входит в тренерского штаба "Барселоны", в этом сезоне он не сыграл ни одного матча.

Не пропустите: "Милан" не заинтересован в Туране. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов