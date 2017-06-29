Туран набрал лишний вес в отпуске

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Туран набрал лишний вес в отпуске

Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран не соблюдает режим во время отпуска, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист набрал несколько килограммов лишнего веса, что и подтверждается фотографиями. 

Фото: Растолстевший Туран.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена продать 30-летнего Турана в летнее трансферное окно и хочет получить за него около 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" оказывает давление на Турана. | http://soccernews.ru

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