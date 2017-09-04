Туран намерен остаться в "Барселоне"

Хавбек "Барселоны" Арда Туран не намерен уходить из клуба.

"Я счастлив в "Барселоне". У меня контракт еще на три года, и я намерен остаться" - приводит слова Турана 101greatgoals.

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на футболиста и хочет, чтобы он покинул клуб.

Читайте также: Туран может перейти в "Галатасарай". | http://soccernews.ru