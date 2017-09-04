Туран намерен остаться в "Барселоне"
Хавбек "Барселоны" Арда Туран не намерен уходить из клуба.
"Я счастлив в "Барселоне". У меня контракт еще на три года, и я намерен остаться" - приводит слова Турана 101greatgoals.
Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на футболиста и хочет, чтобы он покинул клуб.
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|Команда
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|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
|6
|3
|Леганес
|2
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|4
|Атлетико Мадрид
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|4
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|Реал Мадрид
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|6
|Жирона
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|4
|7
|Леванте
|2
|4
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|Валенсия
|2
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|9
|Севилья
|2
|4
|10
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|2
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|11
|Эйбар
|2
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|12
|Бетис
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|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
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|Сельта Виго
|2
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|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
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|19
|Вильярреал
|2
|0
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|Лас Пальмас
|2
|0