Туран намерен остаться в "Барселоне"



Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран заявил, что он не хочет покидать каталонский клуб.

"Я все еще являюсь игроком "Барселоны" и хочу сохранить контракт с клубом. Быть может, в следующем сезоне я буду играть за пределами Турции. Но если меня позовет "Галатасарай", то я соглашусь присоединиться к клубу. За этот клуб я готов играть на любых условиях", - цитирует Турана AS.

Туран перешел в "Барселону" летом 2015 года из "Атлетико" за 34 миллиона евро. В начале нынешнего сезона 33-летний хавбек перешел в "Истанбул Башакшехир" на правах аренды, но в январе клуб разорвал с ним соглашение. Контракт футболиста с "Барселоной" действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Ракитич может летом перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru