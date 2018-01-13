Туран написал прощальное письмо болельщикам "Барселоны"

Полузащитник "Истанбула" Арда Туран в своём твиттере опубликовал прощальное письмо, адресованное "Барселоне" и её болельщикам.

"Мечта никогда не воплощается в жизнь благодаря магии. Но как мечтатель, я знаю, что это требует мужества, упорства и упорной работы. Стать игроком "Барселоны" - самая безумная мечта, которая у меня была. И я всегда буду горд собой из-за того, что смог добиться этого. Но сейчас настало время сказать "Пока". По крайней мере, на время. Я хотел бы поблагодарить партнёров по команде, которые помогли мне насладиться каждым моим моментом пребывания в "Барселоне" на поле и вне его. Было привилегией играть рядом с вами.

Также хочу поблагодарить каждого фаната, кто скандировал моё имя на "Камп Ноу". Мне понравилась каждая минута, когда я бился ради вас. Хочу выразить свою признательность "Барселоне", которая воплотила в жизнь не только мою, но и мечту многих турецких детей. Где-то внутри меня до сих пор живёт улыбка. Спасибо, что позволили мне вернуться обратно на мою родину, чтобы найти её. Я сделаю всё возможное, чтобы снова стать тем игроком, в которого вы когда-то влюбились. Расстояние между нами не имеет значения. Все особые воспоминания всегда будут в моём сердце, давая мне силу и освещая мой путь" - написал Туран.

Напомним, что 30-летний футболист будет играть за "Истанбул" до лета 2020 года на правах аренды, при этом "Барселона" может при желании его вернуть.

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