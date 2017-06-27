Туран не перейдёт в "Бешикташ"

Теги барселонаарда туранбешикташ

Туран не перейдёт в "Бешикташ"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран отклонил предложение "Бешикташа", сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что "чёрные орлы" готовы были заплатить за звёздного турка 30 миллионов евро, однако сам футболист не намерен выступать за другой стамбульский клуб, учитывая свою принадлежность к "Галатасараю".

При этом Туран не особо стремится покидать "Барселону", несмотря на то, что новый главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на 30-летнего игрока. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов