Туран не перейдёт в "Бешикташ"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран отклонил предложение "Бешикташа", сообщает El Mundo Deportivo.

Напомним, что "чёрные орлы" готовы были заплатить за звёздного турка 30 миллионов евро, однако сам футболист не намерен выступать за другой стамбульский клуб, учитывая свою принадлежность к "Галатасараю".

При этом Туран не особо стремится покидать "Барселону", несмотря на то, что новый главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на 30-летнего игрока. | http://soccernews.ru