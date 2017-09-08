Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"

Теги барселонагалатасарайарда туран

Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"

Переход полузащитника "Барселоны" Арды Турана в "Галатасарай" не состоится, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принял решение отказаться от перехода в турецкий клуб, так как хочет остаться в "Барселоне". 

Напомним, что контракт 30-летнего Турана с "Барселоной" истекает летом 2020 года.

Не пропустите: Баллак критикует Дембеле за его поведение при трансфере в "Барселону". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов