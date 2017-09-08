Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"

Переход полузащитника "Барселоны" Арды Турана в "Галатасарай" не состоится, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист принял решение отказаться от перехода в турецкий клуб, так как хочет остаться в "Барселоне".

Напомним, что контракт 30-летнего Турана с "Барселоной" истекает летом 2020 года.

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