Туран переходит в "Истанбул"

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Туран переходит в "Истанбул"

Главный тренер "Истанбула" Абдулла Авджи подтвердил, что в ближайшее время полузащитник "Барселоны" Арда Туран перейдёт в его команду.

"О сделке будет объявлено завтра или в пятницу. Это был непростой трансфер. Арда был нашей целью долгие годы, и я хочу поблагодарить нашего президента за эту сделку" - цитирует Авджи Marca.

О достижении договорённости между "Истанбулом" и "Барселоной" сообщил и агент футболиста Ахмед Булут. По его словам, Туран не рассматривал другие предложения, так как хотел вернуться в Стамбул. 

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