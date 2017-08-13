Туран покинет "Барселону"

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Туран покинет "Барселону"

Агент турецкого полузащитника "Барселоны" Арда Турана Ахмет Булут ищет для своего клиента новый клуб, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, в ближайшее время представитель футболиста прибудет в Барселону и обсудит с руководством клуба о будущем своего клиента.

В данный момент единственным претендентом на хавбека является "Галатасарай", который хочет арендовать его с правом выкупа.

Стоит отметить, что в 2015 году "Барселона" заплатила за 30-летнего Турана 35 миллионов евро.

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