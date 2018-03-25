Туран пригрозил журналисту расправой
Полузащитник "Истанбула" Арда Туран едва не набросился на журналиста, сообщает NTV.
Несколько дней назад футболист женился на дочери президента Турции Реджепа Эрдогана Аслихан Доган.
Туран вместе с женой выходил из ресторана и один из журналистов спросил у нее, не была ли церемония слишком скромной. На это Аслихан сделала вид, что закрывает рот молнией. Представитель СМИ после этого спросил у нее: "Вам Арда запретил разговаривать?".
В ответ на это Туран набросился на корреспондента: "Будь более уважительным, иначе я разобью тебе голову. Ты с моей женой разговариваешь".
Не пропустите: Туран женился на дочери президента Турции. | http://soccernews.ru
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|Кайсериспор
|26
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|Гёзтепе АС Измир
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|Сивасспор
|26
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|26
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|26
|34
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|Бурсаспор
|26
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|12
|Касимпаса
|26
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|Аланьяспор
|26
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|14
|Антальяспор
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|26
|27
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|Коньяспор
|26
|24
|18
|Карабюкспор
|26
|12