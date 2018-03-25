Туран пригрозил журналисту расправой

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Туран пригрозил журналисту расправой
Полузащитник "Истанбула" Арда Туран едва не набросился на журналиста, сообщает NTV.

Несколько дней назад футболист женился на дочери президента Турции Реджепа Эрдогана Аслихан Доган.

Туран вместе с женой выходил из ресторана и один из журналистов спросил у нее, не была ли церемония слишком скромной. На это Аслихан сделала вид, что закрывает рот молнией. Представитель СМИ после этого спросил у нее: "Вам Арда запретил разговаривать?".

В ответ на это Туран набросился на корреспондента: "Будь более уважительным, иначе я разобью тебе голову. Ты с моей женой разговариваешь".

Не пропустите: Туран женился на дочери президента Турции. | http://soccernews.ru

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