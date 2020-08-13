Туран рассказал, кто считает Роналду лучшим игроком мира

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Туран рассказал, кто считает Роналду лучшим игроком мира

Бывший полузащитник "Барселоны" Арда Туран считает, что нападающий "сине-гранатовых" Лионель Месси превосходит форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду - мой друг, и я не сомневаюсь в его уровне. Он является особенным бомбардиром. Не могу сказать о нём ничего плохого. Но Месси лучше. Лео участвует в каждом моменте игры и может управлять любым её аспектом. Он умеет в футболе всё. Месси делает вещи, которые даже невозможно себе представить. Его интеллект, видение поля, игра в пас просто на другом уровне.

Каждый, с кем я это обсуждал, соглашались со мной. Кроме людей, близких к Роналду, и его одноклубников, которые говорят, что Криштиану лучший, из соображений политкорректности", - приводит слова Турана Goal.com.

Напомним, что по выигранным "Золотым мячам" Месси опережает Роналду - 6 против 5.

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