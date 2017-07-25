Туран решил остаться в "Барселоне"

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Туран решил остаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран решил остаться в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 30-летний турок хочет доказать новому главному тренеру "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде свою профпригодность.

Кроме того, Туран не получил ни одного серьёзного предложения в текущее межсезонье, что также стало причиной решения футболиста не покидать "Камп Ноу".

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