Туран смотрел матч "Барселона" - "Атлетико" в футболке "матрасников"

Известный турецкий полузащитник Арда Туран посетил матч 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Атлетико" (2:0).

Футболист смотрел матч с трибуны, надев под куртку футболку мадридского клуба.

32-летний Туран выступал за "Атлетико" с 2011 по 2015 годы, провел за клуб 178 матчей, забил 22 гола и отдал 32 результативные передачи. Затем хавбек перешел в "Барселону" за 34 миллиона евро. В составе каталонцев он забил 15 мячей и отдал 11 голевых пасов в 55 поединках. В январе 2018 года Туран перешел в "Башакшехир" на правах аренды, но технически он все еще принадлежит "Барселоне".

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