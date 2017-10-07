Туран в январе может перебраться в Турцию

Хавбек "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в Турции, сообщает As.

По сведениям издания, футболистом интересуется "Галатасарай", однако Туран рассматривает и другие варианты.

Ранее сообщалось, что Туран не входит в игровые схемы наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

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