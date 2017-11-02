Туран вернётся в "Галатасарай"

Вингер "Барселоны" Арда Туран всё-таки покинет каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 30-летний турок близок к возвращению в "Галатасарай". Речь идёт об аренде до конца текущего сезона. Ожидается, что сделка состоится в январе.

Стоит отметить, что в этом сезоне Туран не сыграл за "Барселону" ни одного матча.

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