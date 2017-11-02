Туран вернётся в "Галатасарай"

Теги галатасарайбарселонаарда туран

Туран вернётся в "Галатасарай"

Вингер "Барселоны" Арда Туран всё-таки покинет каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 30-летний турок близок к возвращению в "Галатасарай". Речь идёт об аренде до конца текущего сезона. Ожидается, что сделка состоится в январе.

Стоит отметить, что в этом сезоне Туран не сыграл за "Барселону" ни одного матча. 

Не пропустите: "Барселона" объявила Вермалену, Видалю и Турану, что готова расстаться с ними в январе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Фиаско "Локомотива" и спасение "Зенита": итоги 4-го тура и символическая сборная Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 10 23
2 Истанбул ББ 10 20
3 Бешикташ 10 18
4 Кайсериспор 10 18
5 Гёзтепе АС Измир 10 17
6 Акхисар Беледийе ГС 10 17
7 Бурсаспор 10 16
8 Фенербахче 10 16
9 Сивасспор 10 16
10 Малатия Беледийеспор 10 14
11 Трабзонспор 10 12
12 Аланьяспор 10 11
13 Касимпаса 10 11
14 Коньяспор 10 10
15 Антальяспор 10 9
16 Карабюкспор 10 8
17 Генчлербирлиги 10 8
18 Османлыспор 10 7
Полная таблица

топ-5 тегов