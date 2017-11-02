Туран вернётся в "Галатасарай"
Вингер "Барселоны" Арда Туран всё-таки покинет каталонский клуб, сообщает Sport.es.
По информации ресурса, 30-летний турок близок к возвращению в "Галатасарай". Речь идёт об аренде до конца текущего сезона. Ожидается, что сделка состоится в январе.
Стоит отметить, что в этом сезоне Туран не сыграл за "Барселону" ни одного матча.
Не пропустите: "Барселона" объявила Вермалену, Видалю и Турану, что готова расстаться с ними в январе. | http://soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
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Турнир прогнозов: итоги 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|10
|23
|2
|Истанбул ББ
|10
|20
|3
|Бешикташ
|10
|18
|4
|Кайсериспор
|10
|18
|5
|Гёзтепе АС Измир
|10
|17
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|10
|17
|7
|Бурсаспор
|10
|16
|8
|Фенербахче
|10
|16
|9
|Сивасспор
|10
|16
|10
|Малатия Беледийеспор
|10
|14
|11
|Трабзонспор
|10
|12
|12
|Аланьяспор
|10
|11
|13
|Касимпаса
|10
|11
|14
|Коньяспор
|10
|10
|15
|Антальяспор
|10
|9
|16
|Карабюкспор
|10
|8
|17
|Генчлербирлиги
|10
|8
|18
|Османлыспор
|10
|7