Туран возобновил карьеру в сборной

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Туран возобновил карьеру в сборнойПолузащитник "Барселоны" Арда Туран решил возобновить карьеру в составе сборной Турции.

Об этом футболист заявил в социальной сети.

30-летний хавбек принял решение прекратить играть за национальную команду после скандала с журналистом.

Арда Туран сыграл за сборную Турции 95 матчей, в которых записал на свой счет 17 голов.

2 сентября Турция сыграет против Украины в отборе ЧМ-2018. 

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