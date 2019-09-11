Туран: "Я ни в чём не виноват, меня оклеветали"

Полузащитник "Истанбула" Арда Туран прокомментировал судебный приговор по делу об избиении певца Беркая Шахина.

Напомним, что футболист осуждён на два года и восемь месяцев условно. Его признали виновным по трём уголовным статьям.

"Счастлив, что всё закончилось. Я ни в чём не виноват. Никакого преступления не совершал. Меня оклеветали. Я профессионал, который хочет делать свою работу, чтобы обеспечивать свою семью", - сказал Туран.

Напомним, что хавбек в октябре прошлого года атаковал певца Беркая Шахина, сломав пострадавшему нос. Конфликт между сторонами произошёл из-за приставаний игрока к супруге артиста.

Ранее утверждалось, что турок может отправиться за решётку на 12 лет. Права на Турана до сих пор принадлежат "Барселоне".

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