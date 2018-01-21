Туран забил гол в дебютном матче за "Башакшехир", его клуб одержал победу
В матче 18-го тура чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир" на выезде разгромил "Бурсаспор". Один из мячей в этом поединке на счету хавбека гостей Арды Турана, который арендован у "Барселоны". Эта победа позволила "Башакшехиру" вернуться на первое место в Суперлиге.
"Бурсаспор" - "Башакшехир" - 0:3 (0:1)
Голы: Аттамах, 17 - 0:1, Моссоро, 58 - 0:2, Туран, 86 - 0:3
Не пропустите: "Фенербахче" вырывает победу над "Гёзтепе" и другие результаты 18-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|18
|39
|2
|Фенербахче
|18
|36
|3
|Галатасарай
|17
|35
|4
|Бешикташ
|18
|33
|5
|Кайсериспор
|17
|30
|6
|Трабзонспор
|18
|30
|7
|Гёзтепе АС Измир
|18
|30
|8
|Сивасспор
|18
|27
|9
|Бурсаспор
|18
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|18
|23
|11
|Касимпаса
|18
|22
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|18
|20
|13
|Аланьяспор
|18
|18
|14
|Османлыспор
|18
|18
|15
|Генчлербирлиги
|18
|17
|16
|Антальяспор
|18
|17
|17
|Коньяспор
|18
|16
|18
|Карабюкспор
|18
|9