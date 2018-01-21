Туран забил гол в дебютном матче за "Башакшехир", его клуб одержал победу

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Туран забил гол в дебютном матче за "Башакшехир", его клуб одержал победу

В матче 18-го тура чемпионата Турции "Истанбул Башакшехир" на выезде разгромил "Бурсаспор". Один из мячей в этом поединке на счету хавбека гостей Арды Турана, который арендован у "Барселоны". Эта победа позволила "Башакшехиру" вернуться на первое место в Суперлиге.

"Бурсаспор" - "Башакшехир" - 0:3 (0:1)

Голы: Аттамах, 17 - 0:1, Моссоро, 58 - 0:2, Туран, 86 - 0:3

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