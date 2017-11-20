Туран запросил свой трансфер у "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Арда Туран попросил генерального директора Пепа Сегура помочь с уходом из клуба.

"Я не поменяю своего мнения. "Барселона" - лучший клуб в мире, и я мечтал играть здесь. Но настало время мне двигаться дальше" - приводит слова Турана Sport.es.

Ранее сообщалось, что Туран не входит в планы наставника "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

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