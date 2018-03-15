Туран женился на дочери президента Турции
Полузащитник "Истанбула" Арда Туран женился на своей возлюбленной Аслихан Доган, которая является дочерью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Церемонию бракосочетания известного футболиста посетили его "коллеги по цеху", в частности, партнёр по команде Эмре Белезоглу.
Напомним, что 31-летний Туран выступает за "Истанбул" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне". После возвращения в Турцию он сыграл 5 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Трабзонспор
|25
|39
|7
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|8
|Сивасспор
|25
|38
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|25
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|25
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|25
|12