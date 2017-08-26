Тураном интересуются два гранда АПЛ

Вингером каталонской "Барселоны" Ардой Тураном интересуются два гранда английской Премьер-Лиги, информирует The Sun.

По сведениям издания, возможность подписания контракта с 30-летним футболистом, которого "сине-гранатовые" готовы отпустить в другой клуб в качестве свободного агента, начали рассматривать лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль".

Напомним, Окслейд-Чемберлен отказался продлевать контракт с "Арсеналом". | soccernews.ru