Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020

Сборная Турции разгромила Молдавию, Франция переиграла Андорру, а Исландия уступила Албании в матче отборочного турнира Евро-2020.

Франция - Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Коман, 18 - 1:0, Лангле, 52 - 2:0, Бен Йеддер, 90+1 - 3:0).

Нереализованный пенальти: Гризманн, 28 (вратарь)

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Дюбуа, Лангле, Сиссоко, Толиссо, Иконе (Лемар, 63), Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 72), Коман (Фекир, 85).

Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Х.Рубио, Виейра (Морено, 86), К.Мартинес (Алаэс, 69), Ребес, Клементе (Х.Г.Рубио, 79).

Албания - Исландия - 4:2 (1:0)

Голы: Дермаку, 32 - 1:0, Г.Сигурдссон, 47 - 1:1, Хюсай, 52 - 2:1, Сигтоурссон, 58 - 2:2, Роши, 79 - 3:2, Чикалеши, 83 - 4:2.

Албания: Стракоша, Хюсай (Абраши, 72), Джимсити (Весели, 66), Дермаку, Исмайли, Мемушай, Леньяни (Роши, 62), Гьясула, Баре, Чикалеши, Манай.

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Халльфредссон (Сигтоурссон, 56), Бьяднасон (Магнуссон, 71), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Бедварссон.

Молдавия - Турция - 0:4 (0:1)

Голы: Дженк, 37 - 0:1, Дениз Тюрюч, 57 - 0:2, Дженк, 79 - 0:3, Юсуф Языджи, 88 - 0:4.

Молдавия: Кошелев, Граур, Рябчук, Эфрос, Мудрак, Суворов (Разгонюк, 75), Чеботару, Ионицэ (Гечев, 81), Санду, Цуркан, Гынсарь (Чемыртан, 68).

Турция: Гюнок, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан, Дениз Тюрюч, Ирфан Кахведжи (Юсуф Языджи, 80), Дукурхан Токез (Абдюлькадир Пармак, 87), Дженк, Кенан Караман (Хакан Чалханоглу, 70).

Турция с 15 баллами после 6 туров возглавляет таблицу H. У Франции такое же количество баллов. Исландия с 12 очками занимает 3 место в группе.

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