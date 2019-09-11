Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
Сборная Турции разгромила Молдавию, Франция переиграла Андорру, а Исландия уступила Албании в матче отборочного турнира Евро-2020.
Франция - Андорра - 3:0 (1:0)
Голы: Коман, 18 - 1:0, Лангле, 52 - 2:0, Бен Йеддер, 90+1 - 3:0).
Нереализованный пенальти: Гризманн, 28 (вратарь)
Франция: Ллорис, Варан, Динь, Дюбуа, Лангле, Сиссоко, Толиссо, Иконе (Лемар, 63), Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 72), Коман (Фекир, 85).
Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Х.Рубио, Виейра (Морено, 86), К.Мартинес (Алаэс, 69), Ребес, Клементе (Х.Г.Рубио, 79).
Албания - Исландия - 4:2 (1:0)
Голы: Дермаку, 32 - 1:0, Г.Сигурдссон, 47 - 1:1, Хюсай, 52 - 2:1, Сигтоурссон, 58 - 2:2, Роши, 79 - 3:2, Чикалеши, 83 - 4:2.
Албания: Стракоша, Хюсай (Абраши, 72), Джимсити (Весели, 66), Дермаку, Исмайли, Мемушай, Леньяни (Роши, 62), Гьясула, Баре, Чикалеши, Манай.
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Халльфредссон (Сигтоурссон, 56), Бьяднасон (Магнуссон, 71), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Сигюрьенссон, Бедварссон.
Молдавия - Турция - 0:4 (0:1)
Голы: Дженк, 37 - 0:1, Дениз Тюрюч, 57 - 0:2, Дженк, 79 - 0:3, Юсуф Языджи, 88 - 0:4.
Молдавия: Кошелев, Граур, Рябчук, Эфрос, Мудрак, Суворов (Разгонюк, 75), Чеботару, Ионицэ (Гечев, 81), Санду, Цуркан, Гынсарь (Чемыртан, 68).
Турция: Гюнок, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан, Дениз Тюрюч, Ирфан Кахведжи (Юсуф Языджи, 80), Дукурхан Токез (Абдюлькадир Пармак, 87), Дженк, Кенан Караман (Хакан Чалханоглу, 70).
Турция с 15 баллами после 6 туров возглавляет таблицу H. У Франции такое же количество баллов. Исландия с 12 очками занимает 3 место в группе.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3