Турция и Хорватия не выявили победителя, забив шесть голов на двоих

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Турция и Хорватия не выявили победителя, забив шесть голов на двоих

Сборная Турции в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Хорватии со счетом 3:3. В составе турков голы забивали Дженк Тосун, Дениз, Тюрюч и Дженгиз Ундер. У хорватов отличились Анте Будимир, Марио Пашалич и Йосип Брекало.

Турция – Хорватия - 3:3 (2:1)
Голы: Тосун, 23 (с пенальти) - 1:0, Будимир, 32 - 1:1, Тюрюч, 40 - 2:1, Пашалич, 53 - 2:2, Брекало, 56 - 2:3, Ундер, 58 - 3:3

Турция: Чакыр, Сангаре, Кабак, Четин (Языджи, 46), Эркин (Байрам, 46), Тюрюч, Ундер (Караджа, 77), Кекчю (Озджан, 34), Йокушлу, Токез (Демирал, 54), Тосун (Унал, 63).

Хорватия: Слуга, Мельняк, Понграчич (Чалета-Цар, 61), Вида (Уремович, 46), Юранович, Брекало (Перишич, 60), Пашалич (Модрич, 77), Бадель (Башич, 60), Рог, Оршич, Будимир (Чолак, 66).

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