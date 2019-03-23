Турция, Исландия и Люксембург добыли победы на старте отбора Евро-2020

Завершились еще три матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Турция на выезде обыграла Албанию, Исландия в гостях была сильнее Андорры, Люксембург дома выиграл у Литвы.

Албания – Турция - 0:2 (0:1)

Голы: Йылмаз, 21 - 0:1, Чалханоглу, 55 - 0:2

Андорра – Исландия - 0:2 (0:1)

Голы: Бьярнасон, 22 - 0:1, Кьяртанссон, 80 - 0:2

Люксембург – Литва - 2:1 (1:1)

Голы: Черных, 14 - 0:1, Баррейро, 45 - 1:1, Родригес, 55 - 2:1

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