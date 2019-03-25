Турция разгромила Молдову и возглавила группу Н
В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Турции уверенно обыграла Молдову.
Таким образом, турки с 6 очками возглавили группу Н, однако Франция и Исландия, имеющие по три очка, проведут свои игры позже.
Турция - Молдова 4:0
Голы: Калдырым, 24 - 1:0, Тосун, 26 - 2:0, Тосун, 53 - 3:0, Айхан, 70 - 4:0
Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.
Молдова: Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Болгария
|1
|1
|3
|Черногория
|1
|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Северная Ирландия
|2
|6
|2
|Нидерланды
|2
|3
|3
|Германия
|1
|3
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Беларусь
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Ирландия
|1
|3
|3
|Дания
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Грузия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|2
|3
|2
|Уэльс
|1
|3
|3
|Хорватия
|2
|3
|4
|Венгрия
|2
|3
|5
|Азербайджан
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мальта
|1
|3
|2
|Испания
|1
|3
|3
|Швеция
|1
|3
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
|6
|Румыния
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Польша
|2
|6
|2
|Израиль
|2
|4
|3
|Македония
|2
|4
|4
|Словения
|2
|2
|5
|Австрия
|2
|0
|6
|Латвия
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Турция
|2
|6
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Исландия
|1
|3
|4
|Албания
|1
|0
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Молдова
|2
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|6
|2
|Кипр
|2
|3
|3
|Россия
|2
|3
|4
|Казахстан
|2
|3
|5
|Шотландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
|Группа J
|М
|О
|1
|Греция
|1
|3
|2
|Италия
|1
|3
|3
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|4
|Армения
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0