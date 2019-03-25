Турция разгромила Молдову и возглавила группу Н

В рамках 2-го тура отборочного раунда Евро-2020 сборная Турции уверенно обыграла Молдову.

Таким образом, турки с 6 очками возглавили группу Н, однако Франция и Исландия, имеющие по три очка, проведут свои игры позже.

Турция - Молдова 4:0

Голы: Калдырым, 24 - 1:0, Тосун, 26 - 2:0, Тосун, 53 - 3:0, Айхан, 70 - 4:0

Турция: Гюнок, Айхан, Демирал, Челик, Калдырым, Текдемир, Токез (Белезоглу, 84), Чалханоглу (Языджи, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йылмаз, Тосун.

Молдова: Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Карп (Цуркан, 46), Ионицэ, Розгонюк, Амброс (Николэеску, 57), Чеботару, Посмак, Гынсарь (Антонюк, 73).

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