Турция - Россия: где смотреть матч Лиги наций

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Турция - Россия: где смотреть матч Лиги наций

15 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретятся сборные Турции и России.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотрать на Первом канале. Эфир начнется в 19:50 мск.

Россия и Турция выступают в группе 3 Лиги В. После четырех туров Россия занимает первое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Турция с тремя очками находится на третьей позиции.

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