Турция - Россия: где смотреть матч Лиги наций
15 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА встретятся сборные Турции и России.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотрать на Первом канале. Эфир начнется в 19:50 мск.
Россия и Турция выступают в группе 3 Лиги В. После четырех туров Россия занимает первое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Турция с тремя очками находится на третьей позиции.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4