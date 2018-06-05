Турция сравняла счет в матче с Россией

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Турция сравняла счет в матче с Россией

В товарищеском матче между сборными России и Турции счет сравнялся.

На 60-й минуте положение уравнял турецкий хавбек Юнус Малли.

Видео: гол Малли в ворота россиян.

 

Не пропустите: Россия обыгрывает Турцию после первого тайма. | http://soccernews.ru

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