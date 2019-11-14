Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020
В рамках отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла вничью с Исландией.
За тур до конца отборочного раунда турки с 20 очками лидируют в группе H. У Исландии, идущей на 3-м месте, 16 очков. Таким образом, Турция обеспечила себе выход в финальную часть турнира.
Турция - Исландия 0:0
Турция: Гюнок, Челик (Байрам, 90), Сеюнджю, Мераш, Демирал, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу (Айхан, 87), Текдемир, Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.
Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24), Бедварссон.
Предупреждения: Туфан (8), Траустасон (35), Йокушлу (82), Сигторссон (83), Челик (90).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3