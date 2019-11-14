Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020

В рамках отбора Евро-2020 сборная Турции сыграла вничью с Исландией.

За тур до конца отборочного раунда турки с 20 очками лидируют в группе H. У Исландии, идущей на 3-м месте, 16 очков. Таким образом, Турция обеспечила себе выход в финальную часть турнира.

Турция - Исландия 0:0

Турция: Гюнок, Челик (Байрам, 90), Сеюнджю, Мераш, Демирал, Туфан, Йокушлу, Чалханоглу (Айхан, 87), Текдемир, Ундер (Языджи, 81), Йылмаз.

Исландия: Халльдоурссон, Арнасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигурдссон, Паульссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Сигурдссон, Бьярнасон, Сигторссон, Финнбогасон (Сигурдссон, 24), Бедварссон.

Предупреждения: Туфан (8), Траустасон (35), Йокушлу (82), Сигторссон (83), Челик (90).

Читайте также: Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020. | http://soccernews.ru