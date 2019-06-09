Турция в домашнем матче обыграла Францию

Турция в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 обыграла сборную Франции.

Эта победа стала третьей для Турции в трех матчах. Команда заняла первое место в отборочной группе Н.

Турция - Франция - 2:0 (2:0)

Голы: Каан Айхан, 30 - 1:0, Дженгиз Юндер, 40 - 2:0.

Турция: Гюнок, Хасан Али, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи (Озан, 80), Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 85), Дукурхан Токез (Абдюлкадир Омюр, 90), Бурак Йылмаз, Кенан Караман.

Франция: Ллорис, Варан, Юмтити, Динь (Менди, 46), Павар, Матюиди (Коман, 46), Сиссоко, Погба, Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 72), Мбаппе.

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