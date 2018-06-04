Туре: "Гвардиола слишком умен, чтобы его поймали на лжи"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре обвинил главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолу в предвзятом отношении к африканским игрокам.

"В "Барселоне" он был жесток ко мне... Мне стало интересно, все это происходило из-за моего цвета кожи? Я не первый, кто говорит об этих различиях в его работе. В "Барсе" были и другие игроки, которые задавались этим вопросом. Возможно, к нам, африканцам, не всегда относятся так же, как к другим. Когда я вижу, что у него часто возникают проблемы с африканцами, где бы он ни работал, я задаю себе вопросы...

Гвардиола притворяется, что у него нет проблем с африканцами. Он слишком умен, чтобы его поймали на лжи. Он никогда не признает этого, но в тот день, когда я увижу пятерых африканцев на поле одной из его команд, я обещаю, что вышлю ему пирог ", - цитирует 35-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, "Наполи" назвал "Манчестер Сити" новую цену на своего игрока. | soccernews.ru