Туре и Феллаини могут продолжить карьеру во Франции

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Туре и Феллаини могут продолжить карьеру во Франции

Яя Туре и Маруан Феллаини могут перебраться в французскую Лигу 1.

Как сообщает Sportsmole, на футболистов манчестерских грандов нацелился "Марсель". Напомним, что у обоих игроков в июне истекают соглашения со своими командами.

Ранее сообщалось, что на Феллаини также претендует "Милан".

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