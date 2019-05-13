Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"
Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре поделился воспоминаниями о жизни в Донецке. С 2003 по 2005 годы футболист выступал за местный "Металлург".
"Мне очень нравился Донецк – красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.
Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно, и сложно воспринять", - приводит слова Туре YouTube-канал "Бомбардир".
Напомним, что Туре также играл за "Олимпиакос", "Монако", "Барселона" и "Манчестер Сити". Несколько дней назад хавбек принял решение о завершении карьеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12