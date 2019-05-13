Туре: "Мне нравится Донецк, жаль, что он исчез с карты Украины"

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре поделился воспоминаниями о жизни в Донецке. С 2003 по 2005 годы футболист выступал за местный "Металлург".

"Мне очень нравился Донецк – красивый и большой город, в котором у меня было много друзей. Мне грустно, что этот город исчез с карты Украины. В Донецке родился мой сын, я хотел бы показать ему этот город.

Другие мои дети родились в Афинах и Барселоне. Я привожу их, чтобы показать эти места, а в Донецк мы не можем доехать. Это странно, и сложно воспринять", - приводит слова Туре YouTube-канал "Бомбардир".

Напомним, что Туре также играл за "Олимпиакос", "Монако", "Барселона" и "Манчестер Сити". Несколько дней назад хавбек принял решение о завершении карьеры.

Не пропустите: Джеррард рассказал о своем отношении к водке. | http://soccernews.ru