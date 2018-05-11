Туре может остаться в АПЛ

Теги вулверхэмптоняя туреманчестер сити

Туре может остаться в АПЛПолузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре может перебраться в "Вулверхэмптон" ближайшим летом.

Также игроком интересуются клубы из Китая, но сам Туре хотел бы соревноваться на самом высоком уровне в АПЛ.

"Вулверхэмптон" в текущем сезоне выиграл Чемпионшип, добившись права играть в АПЛ.

Читайте: Селюк прокомментировал возможный переход Яя Туре в один из российских клубов | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов