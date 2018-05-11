Туре может остаться в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре может перебраться в "Вулверхэмптон" ближайшим летом.

Также игроком интересуются клубы из Китая, но сам Туре хотел бы соревноваться на самом высоком уровне в АПЛ.

"Вулверхэмптон" в текущем сезоне выиграл Чемпионшип, добившись права играть в АПЛ.

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