Туре не планирует покидать АПЛ

Хавбек "Манчестер Сити" Яя Туре определился со своим будущим.

Как сообщает Todomercadoweb, 34-летний футболист после ухода из "Манчестер Сити" не планирует покидать АПЛ.

По информации источника, будущее Туре связывают с "Бернли", "Хаддерсфилдом" или "Эвертоном".

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