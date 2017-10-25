Туре недоволен мячами Кубка Лиги

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре пообщался с журналистами победы в матче Кубка английской лиги над "Вулверхэмптоном" (0:0, 4:1 пен.).

По словам футболиста, во встречах турнира предложены некомфортные мячи.

"Футболисты надеются играть хорошими мячами. Сегодня нам было сложно. Эти мячи возвращают меня в Африку. Никто не хочет их использовать", - сказал он. | http://soccernews.ru