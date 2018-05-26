Туре получил предложение от клуба АПЛ

"Марсель" и "Вест Хэм" намерены подписать полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре.

Сам футболист заявил, что не заинтересован в предложениях из Китая, которые ему регулярно поступают.

35-летний хавбек 30 июня станет свободным агентом.

В прошлом сезоне он провел десять матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи.

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