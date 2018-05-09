Туре считает, что Погба очень похож на него

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба не нужно обращать внимания.

Ивуариец видит в Погба похожего на себя футболиста.

"На меня тоже оказывалось сильное давление. Как и на Погба. У него характеристики похожи на мои. Думаю, Поль станет отличным футболистом. А люди, которые говорили плохое обо мне, позже вынуждены были признать, что ошибались", - сказал он.

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