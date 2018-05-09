Туре считает, что Погба очень похож на него

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиполь погбаяя туре

Туре считает, что Погба очень похож на негоПолузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба не нужно обращать внимания.

Ивуариец видит в Погба похожего на себя футболиста.

"На меня тоже оказывалось сильное давление. Как и на Погба. У него характеристики похожи на мои. Думаю, Поль станет отличным футболистом. А люди, которые говорили плохое обо мне, позже вынуждены были признать, что ошибались", - сказал он.

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